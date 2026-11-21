Софийският районен съд остави за постоянно в ареста тримата младежи на 14, 15 и 16 години, обвинени в блудство с непълнолетно момиче. На заседание при закрити врата магистратите са уважили искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо всяко едно от трите непълнолетни лица. Разследването по случая продължава, а Държавната агенция за закрила на детето е поискала видеоклиповете, запечатали насилието, да бъдат премахнати от социалните мрежи. Социалните служби вече оказват подкрепа на пострадалото момиче и неговите близки.

На излизане от съдебната зала прокурор Георги Георгиев потвърди, че съдът е уважил направените искания за задържане под стража за тримата обвиняеми.

Такава тежка мярка на непълнолетно лице се взема много рядко. Трябва да има някаква изключителност на случая по закон дори. И съдът съвсем правилно прецени, че такава изключителност действително има по това дело Георги Георгиев

Той отказа да коментира конкретни обстоятелства по делото и откъде произтича изключителността му, особено с оглед на това, че има лица под 18-годишна възраст, нито каква мярка е поискала защитата. „Разследването е в ранен етап, но въпреки това са извършени изключително много действия по разследването. И предстои да се извършат още такива”, допълни Георгиев.

Тримата обвиняеми не са били познати до момента на социалните служби. Това обясни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на „Събуди се“ по NOVA. По думите ѝ на момичето е осигурена психологическа помощ, а социалните работници ще окажат подкрепа и на обвинените младежи и техните семейства.

В нощта на инцидента в жилището, в което се е разиграл случаят, е имало парти с повече от десет души. На адреса е пристигнал полицейски патрул след подаден сигнал за шум. Униформените обаче само предупредили присъстващите, след което си тръгнали.

И тримата обвиняеми са неосъждани, но единият от тях има криминални прояви, свързани с кражби. Институциите са предприели действия след сигнал от родител до социалното министерство за разпространението на видеоклипове с блудствени действия в интернет. „Държавната агенция за закрила на детето беше сезирана от майка, която е видяла в социалните мрежи един изключително неподходящ клип“, обясни Наталия Ефремова. Министърът подчерта, че жената е реагирала правилно, като незабавно е уведомила компетентните органи.

Докато тримата обвиняеми са в ареста, социалните работници вече провеждат разговори с пострадалото момиче и неговите близки. Предстои да бъде направена подробна оценка на обстоятелствата и средата, в която живее детето, за да се изясни как се е стигнало до насилието. По думите на Ефремова е задействан координационен механизъм между институциите и са предприети необходимите мерки за работа както с момичето, така и с неговото семейство.

Социалният министър уточни, че подобна оценка не може да бъде извършена незабавно, тъй като изисква време и провеждане на разговори в специализирана среда. Работата по случая продължава.

Предвижда се социалните служби да разговарят и с тримата обвинени младежи, като както те, така и семействата им ще бъдат насочени към подходяща подкрепа. Ефремова определи случилото се като абсолютно недопустимо. Въпреки усилията на институциите да ограничат разпространението на записите и да ги премахнат от онлайн пространството, гарантирането на пълното им заличаване е изключително трудно. Особено ограничени са възможностите за контрол върху съдържанието в т.нар. тъмна мрежа, обясниха от ГДБОП.

Допълнително предизвикателство пред службите представлява разпространението на подобни материали чрез лични съобщения и директен обмен между потребители, извън публичните социални платформи. От ГДБОП подчертаха, че веднъж попаднало в интернет, дадено съдържание трудно може да бъде премахнато напълно. Когато записите се изпращат лично от човек на човек, тяхното установяване и заличаване е още по-сложно.

Според психолози заснемането на насилствено съдържание и разпространението му говорят за притъпена чувствителност към чуждото страдание. „Когато заставаш зад екрана, ти дехуманизираш човека, на когото му се случва. Нямаш никаква представа, нямаш емпатия, нямаш никакво усещане за граници”, посочи психологът Вера Молова. Тя обясни още, че дефицитите в социалната и личната среда подтикват към стаден ефект и следване на поведението на мнозинството: „Аз трябва да направя нещата такива, каквито ги прави групата и този до мен, защото усещам силна принадлежност към тази група”.