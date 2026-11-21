Цената на хляба отново е под натиск – поскъпват токът и газът, а заедно с тях и основните суровини. Производителите предупреждават, че разходите растат, а това неизбежно се отразява и на цената на крайния продукт. За ситуацията в ефира на „Събуди се” по NOVA разказа хлебопроизводителят от Лом Серафим Василев.

От години той наблюдава една и съща тенденция – през зимата хората купуват по-малко хляб. „Денят е по-малък, рано се стъмва, по-малко се консумира и по-малко се купува”, сподели Василев. Въпреки това сметките за производството на хляб и закуски растат с всеки изминал ден.

„За електроенергията мога да кажа, че предпоследната ми фактура беше на 20 евроцента киловат, а сега с компенсацията ни е 31–32 евроцента, което е над 30% увеличение – това ми е последната фактура”, обясни той. Попитан дали държавната компенсация за ток ще му даде глътка въздух, производителят отговори: „Ако кажа да, ще излъжа, ако кажа не - пак ще излъжа”.

Тази година драстично са се увеличили и цените на услугите на фирмите, с които работи – за изкупуване на растителни и животински отпадъци, трудова медицина, поддръжка на касовия апарат и други. „Всички те си увеличиха годишните такси и абонаменти. Оттук нататък продуктите, които започнахме да получаваме, са вече с нови цени. Последната седмица брашното е с 50 евро нагоре за тон, за кашкавала и млечните продукти – от вчера ми казаха нови цени. И всичките тези неща, като ги забъркаш в една колаборация, няма начин да не окажат влияние”, посочи Василев.

Въпреки увеличението на разходите, вече година цената на хляба му остава същата. „Но заради всичките тези увеличения, които ни атакуват отвсякъде, не знам докога ще издържим. Макар че за нас три-четири евроцента са много, а за потребителя е нищо. Но 4 евроцента могат да спасят една фирма да не затвори”, подчерта той. И добави, че най-големият въпрос сега е как ще издържи зимата: „Както се шегуваме, който оцелее, напролет ще разказва. Трудни времена за мен предстоят”.

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