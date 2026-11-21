Пожар избухна през изминалата нощ в нощен клуб в кипърската столица Никозия. Един човек е пострадал, а първоначалните данни от разследването насочват към възможен умишлен палеж.

По информация на местни медии в заведението, разположено на първия етаж на сграда в квартал Палуриотиса, са се намирали около 50 души. Заради гъстия дим посетителите са били принудени да потърсят спасение на балконите на сградата.

Говорителят на противопожарната служба Андреас Кетис съобщи, че въпреки наличието на сертификат за пожарна безопасност вратата, осигуряваща достъп до стълбището и изхода, е била заключена. Той подчерта, че наличието на аварийни изходи не е достатъчно, ако собствениците на заведенията не гарантират свободен достъп до тях и не спазват необходимите мерки за безопасност.

При опитите за потушаване на огъня 37-годишен мъж е получил изгаряния. Полицията продължава да изяснява обстоятелствата около инцидента, като събраните до момента улики сочат, че пожарът може да е предизвикан умишлено.