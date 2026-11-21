Двама 29-годишни мъже са задържани в Благоевград за измама с фиктивни обяви в интернет за продажба на автомобили.

Мъжете са заловени на 19 ноември при специализирана полицейска операция. Двамата са криминално проявени и осъждани, предаде кореспондентът на БТА в Благоевград Емил Димов.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на три адреса и в два автомобила, както и лични обиски на двамата мъже. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност.

На единия мъж е повдигнато обвинение за измама. С постановление на прокурора той е задържан за срок до 72 часа, за да бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава.