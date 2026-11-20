Британското правителство отхвърли искането за пълна забрана на рекламите на хазарт, въпреки настояването на Камарата на лордовете. Във Великобритания рекламите на букмейкъри и онлайн казина са разрешени, но подлежат на определени ограничения.

През последните години присъствието им в интернет, социалните мрежи и спортните събития значително нарасна. Според горната камара на британския парламент това увеличава риска от пристрастяване, особено сред младите хора.

По данни, посочени от Камарата на лордовете, между един и милион и половина британци имат проблемно поведение, свързано с хазарта.

На този етап правителството не възнамерява да въведе пълна забрана. Вместо това обещава по-строг контрол върху онлайн рекламите и нелегалните оператори, ако мерките за защита на потребителите го налагат.