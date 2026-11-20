Снимка: iStock
-
Кипър се очаква да стане част от Шенгенското пространство на 1 юли 2027 г.
-
"Челюсти": Предстоят ли тъмни дни за Европа
-
Поредна нощ на удари между Москва и Киев
-
Зеленски пристигна в Берлин за среща на "Коалицията на желаещите", Путин обмисля преговори с европейците
-
Хулио Иглесиас е обвинен от две жени в сексуален тормоз, започва разследване
-
Урсула фон дер Лайен настоя всички членки на ЕС да подкрепят заема за Украйна
Британското правителство отхвърли искането за пълна забрана на рекламите на хазарт, въпреки настояването на Камарата на лордовете. Във Великобритания рекламите на букмейкъри и онлайн казина са разрешени, но подлежат на определени ограничения.
През последните години присъствието им в интернет, социалните мрежи и спортните събития значително нарасна. Според горната камара на британския парламент това увеличава риска от пристрастяване, особено сред младите хора.
По данни, посочени от Камарата на лордовете, между един и милион и половина британци имат проблемно поведение, свързано с хазарта.
На този етап правителството не възнамерява да въведе пълна забрана. Вместо това обещава по-строг контрол върху онлайн рекламите и нелегалните оператори, ако мерките за защита на потребителите го налагат.
Редактор: Георги Иванов