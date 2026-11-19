Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна днес в Берлин за среща на върха на "Коалицията на желаещите", обединяваща близо 40 държави, които подкрепят Украйна в отбраната ѝ срещу Русия.

"Пристигнах в Берлин с нашия екип. Приоритетите на Украйна са укрепването на противовъздушната ни отбрана, подкрепата в енергийния сектор и финансовата помощ, дипломатическите усилия и следващите стъпки към прекратяване на войната и гарантиране на сигурността", написа той в Х.

Зеленски посочи, че са планирани и двустранни срещи с германския канцлер Фридрих Мерц и други европейски партньори. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също участваха в днешните разговори, чиято цел беше да бъдат координирани следващите стъпки в преговорите с Русия, провеждани с посредничеството на САЩ в Абу Даби.

Обсъдени бяха конкретни стъпки за оказване на военна помощ, финансирането на Украйна и кои да бъдат европейските представители на евентуалните преговори.

Arrived in Berlin with our team. The Coalition of the Willing meeting is ahead. More than 40 partners will be represented, including the team of the American President. Ukraine’s priorities are strengthening our air defense, energy and financial support, the diplomatic track, and the next steps toward ending the war and guaranteeing security. We’re doing everything to ensure Europe’s full participation in the negotiation process and to make these meetings productive. Bilateral meetings with European partners are also planned, and, of course, with Chancellor Friedrich Merz. There will also be a format involving the American side and European national security advisors. Thank you to everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2026

"Коалицията на желаещите" беше създадена в началото на 2025 г. в подкрепа на Украйна. Понастоящем тя обединява близо 40 държави, сред които Япония, Полша и Канада. Целта на коалицията е да предоставя на Украйна оръжия за отбраната ѝ срещу пълномащабната руска инвазия, започнала през февруари 2022 г., както и хуманитарна и финансова помощ.

Срещата идва след разговори между американски, украински и европейски представители, които Зеленски определи като трудни. Москва обаче все още не е дала съгласие европейците да участват пряко в следващия кръг от преговорите.

След срещата в Китай, Владимир Путин даде пресконференция, която беше почти изцяло посветена на войната в Украйна. Руският лидер заяви, че няма да има спиране на бойните действия в Черно море въпреки исканията за това. Той призна, че Вашингтон настоява Русия да преговаря с европейските лидери за край на войната. Били са изпратени покани европейците да изпратят свои представители в Москва за уточнения, каза Путин.

„Започнаха да нанасят удари по нашите танкери в Черно море. В отговор, ние – както добре знаете – започнахме да действаме огледално. Но нашият отговор се оказаха много по-болезнени за киевския режим от опита да се нанесе щета на нашата икономика. И сега слушаме от всички страни - „Молим да спрете, дайте да се договорим.” Дали примирие в морето да наложим. Или по енергийните обекти да не удряме. Но след ударите по Кримския мост няма да се договаряме”, каза Путин.