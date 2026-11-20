Единадесет души, сред които четирима непълнолетни бяха задържани при специализирана операция срещу разпространението на расистка идеология и призиви за насилие в интернет. Според доказателствата до момента организацията се нарича „Ку-Клукс-Клан - Дивизия“. На какво може да се дължи желанието на младите хора да членуват в подобни групи и как се достига до тях? Темата коментираха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS психологът и консултант по детско развитие Анна Влаева и експертът по киберсигурност Явор Колев.

Според Влаева желанието да принадлежим някъде е наша базова нужда. „Когато се намери общност, в която човек приет такъв, какъвто е, както и му се дава правото да бъде силен и над другите, това става много опияняващо”, смята тя.

Психологът обясни, че на 16-17 години тези деца със сигурност вече са били част и от други общности, но в крайна сметка са намерили себе си в тази, а първите желания за присъединяване се проявяват на ранния етап на пубертета. По думите ѝ липсата на разбиране и пълноценно общуване в семейството може да подтикне подрастващите да потърсят одобрение другаде, включително в радикални организации.

Киберекспертът обясни как се достига до подобен тип групи. „Тези затворени групи са затворени за обикновените хора. Децата в тази възраст имат интерес да се приобщават към определени общности и търсят в интернет именно такова съдържание. Алгоритмите започват да ги бомбардират с подобни публикации и те попадат в информационен балон, в който виждат почти единствено такова съдържание”, каза Колев.

Според него вербуването често започва с привидно безобидни разговори, които постепенно прерастват в радикални послания и действия. „Обикновено това са момчета, които се затварят в себе си, променят начина си на обличане и започват да коментират определени групи от населението по радикален начин, използвайки обидни квалификации”, каза той.

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