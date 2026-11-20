Снимка: Стопкадър
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Изненадана съм, че коментари за членове на Висшия съдебен правят формации, които не издигнаха свои членове. Това, което правят в момента, е да интригантстват. В крайна сметка изглежда, че не „сглобката”, а ГЕРБ и ДПС ще определят следващите членове на ВСС. Това каза журналистът Силвия Великова в ефира на „Твоят ден”.
Програмният директор на Българския институт за правни инициативи Теодор Славев каза, че „да те критикува точно Делян Пеевски, може би е най-добрият пиар”. Той подчерта, че ГЕРБ и ДПС „ще се залепят към мнозинството, което вече е образувано от „Прогресивна България”, „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”, за избор 11 човека във ВСС”.
Ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов смята, че е „много отличително Борисов и Пеевски да говорят поименно, за който и да е от кандидатите”. „Когато няма какво да извадиш за тези лица, може да се опиташ да ги охулиш и да се възползваш от парламентарния си имунитет, защото не можеш да бъдеш преследван от съда за това, което казваш”, допълни още той. По думите му положителното обаче в тази ситуация, е че може би ще имаме ВСС, в който мнозинството от парламентарната квота ще бъдат хора, за които не могат да бъдат извадени компромати.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова