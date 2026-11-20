Столичният общински съвет прие доклада на заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков за определяне на новите условия, ред и минимални изисквания за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от облекла, обувки и текстилни материали.

„Целта ни е разделното събиране на текстил да стане лесно, удобно и сигурно за софиянци. Изграждаме мрежа от защитени контейнери, спираме вандализма и въвеждаме дигитален GPS контрол над целия процес, за да гарантираме, че събраните дрехи отиват за повторна употреба и рециклиране, а не в общия боклук“, заяви заместник-кметът инж. Николай Неделков.

Новият модел поставя дейността под строг общински контрол и прозрачно разплащане, отбелязват още от общината. Финансовата рамка на системата залага разходите да се покриват от бюджета на СО при годишен таван до 183 334 евро без ДДС (220 000 евро с ДДС). Разплащането с избраните изпълнители ще се извършва на месечна база за реално извършена дейност, като максималната единична цена е определена до 37,50 евро без ДДС (45 евро с ДДС) на брой обслужен контейнер.

Предвижда се разполагането на общо 232 специализирани контейнера, разпределени във всички 24 района на столицата по норматив от най-малко един контейнер на 4 000 жители. Разпределението по райони включва:

26 контейнера: район „Младост“;

22 контейнера: район „Витоша“;

по 16 контейнера: районите „Надежда“ и „Триадица“;

по 13 контейнера: районите „Нови Искър“ и „Подуяне“;

по 12 контейнера: районите „Красно село“ и „Овча купел“;

по 9 контейнера: районите „Студентски“ и „Изгрев“;

по 8 контейнера: районите „Люлин“, „Слатина“ и „Лозенец“;

по 7 контейнера: районите „Средец“, „Възраждане“, „Искър“, „Красна поляна“ и „Панчарево“;

6 контейнера: район „Сердика“;

по 5 контейнера: районите „Илинден“ и „Оборище“;

по 3 контейнера: районите „Банкя“, „Връбница“ и „Кремиковци“.

Контейнерите за събиране на текстил са специализирани метални съдове с механизми, осигуряващи защита от вандализъм и предотвратяващи нерегламентирано изваждане на съдържанието. Всички съдове и транспортиращи автомобили се оборудват с устройства за GPS проследяване в реално време, които предават данни към Информационната система за управление на отпадъците на Столичната община.

Договорите задължават изпълнителите да разполагат с площадки и съоръжения за предварително третиране на събраните материали. На тези площадки текстилът се сортира за последваща повторна употреба или рециклиране. Графиците за обслужване се съгласуват със Столичния инспекторат и районните администрации с цел недопускане препълването на съдовете.

Договорите ще се сключат за срок от 12 месеца или до приемането на съответната национална наредба за отпадъците от обувки и текстил от Министерския съвет. Решението предвижда провеждането на открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител.