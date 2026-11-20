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Исторически дебют на Уолстрийт за Anthropic - компанията зад чатбота с изкуствен интелект „Клод“. При излизането си на борсата тя привлече рекордните 81 милиарда долара. Акциите ѝ първоначално скочиха с над 30%, а оценката на компанията за кратко достигна два трилиона долара. До края на деня обаче покачването се сви до 17 на сто.
Не всички посрещнаха новината с ентусиазъм. Пред централата на Anthropic в Сан Франциско се събраха протестиращи. Те предупредиха, че развитието на все по-мощен изкуствен интелект може да застраши човешкия живот.
Редактор: Станимира Шикова