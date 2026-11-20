Валежите от през нощта в Северна и Западна България ще спрат още в ранните часове в петък. Денят се очертава преобладаващо слънчев, сравнително топъл за ноември и ветровит. Едва вечерта ще превали отново за кратко и локално - първо в Централна Северна, а през нощта и в Източна България.

Дневните температури ще са в диапазона 15-20 градуса, в югоизтока до 22. В първите часове на денонощието вятърът беше с характеристики на фьон, с мощни пориви северно от планините. Още преди обяд обаче ще обърне посоката си от запад-северозапад и отново ще е със силни пулсации до 60-70 километра в час, най-вече в Източна България.

Предстоящите почивни дни ще са с динамична, разкъсваща се облачност. Кратки и локални валежи са възможни в събота в ранния следобед около планините, а в неделя – чак вечерта в крайните западни райони. Температурите леко ще се понижат – в първия почивен ден следобедните показания на термометъра ще се движат между 13 и 18, в неделя - от 11 до 16 градуса.

Последната пълна седмица на ноември ще започне с динамична обстановка с преминаването на студен атмосферен фронт. В хода на деня от северозапад на югоизток ще има кратки, тук-там временно интензивни валежи. Ще се оформят и гръмотевични процеси. Ще има силни ветрове почти в цялата страна – първо топли от юг, с които дневните температури ще се запазят между 12 и 17 градуса. По-късно поривите от северозапад ще сложат началото на поредно захлаждане.

Макар и с постепенно разкъсване на облачността, вторник и сряда ще са студени. В първия от дните ще е ветровито и продължи да нахлува студен въздух. Сутрин термометрите ще падат около и под нулата, през деня ще се движат между 5 и 10 градуса. Изгледи за по-съществена облачност и валежи има през втората половина на седмицата.

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