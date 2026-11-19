Жълт код за силен вятър е обявен за голяма част от Северна България и отделни райони в западната половина на страната.

Предупреждението обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Перник, Кюстендил и София-област, като в част от тях се отнася само за определени общини.

Ще духа умерен запад-северозападен вятър, който в Дунавската равнина ще бъде и силен. Дъжд се очаква предимно в Северна България и планинските райони, като на места валежите ще бъдат придружени от гръмотевици. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, а в София - около 9 градуса.

В четвъртък вятърът ще промени посоката си от юг-югозапад и следобед отново ще се усили. Облачността ще бъде променлива, а през втората половина на деня – предимно значителна. В Западна България на места ще превали. Затоплянето ще продължи, като максималните температури ще достигнат между 17 и 22 градуса, в столицата – около 21 градуса.

В планините ще преобладава облачно време, с превалявания следобед в западните масиви. Вятърът ще бъде силен, а по-късно и бурен, от запад-югозапад. На височина 1200 метра температурите ще достигнат около 13 градуса, а на 2000 метра - около 6 градуса.

По Черноморието облачността ще се променя през деня. Сутринта ще духа до умерен югозападен вятър, който следобед ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса, а морската вода ще е с температура 14-15 градуса. Вълнението на морето ще достига 2-4 бала.

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