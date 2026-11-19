От 26 септември 2026 г. онлайн търговците са задължени да осигурят видима и леснодостъпна функция за отказ от покупка. Потребителите разполагат с 14 дни от получаването на стоката, за да се откажат от договора. Какви обаче са условията и какво да правим, ако магазинът няма такъв бутон?

Задължението важи за всеки електронен магазин, включително когато продажбите се извършват чрез маркетплейс, обясни Габриела Руменова от „Ние, потребителите“. В тези случаи отговорността за осигуряването на функцията е на конкретния търговец, а не на платформата. Руменова обърна внимание, че в подобни сайтове понякога предлагат стоки и физически лица, които продават инцидентно. За тях не важат същите законови задължения и купувачът няма автоматично право на отказ или рекламация.

Законът не определя точното място, на което трябва да бъде разположена функцията. Търговецът обаче е длъжен предварително да информира клиентите за нея. Бутонът може да бъде достъпен през потребителския профил и трябва да остане активен през целия период, в който клиентът има право на отказ.

Липсата му не отнема правото на връщане. В такъв случай потребителят може да използва стандартния европейски формуляр за отказ, който е приложение към Закона за защита на потребителите.

„14-те дни започват от получаването на стоката, а не от датата на поръчката“, заяви Руменова. Обикновено разходите за връщането са за сметка на клиента. Търговецът трябва да възстанови платената сума в срок от 14 дни, след като бъде уведомен за отказа и получи върнатата стока или доказателство, че тя е изпратена.

Възстановяването трябва да включва и първоначално платената доставка. По думите на Руменова това е едно от нарушенията, които тя често наблюдава.

„Законът ясно е казал, че парите се възстановяват по начина, по който са платени, освен ако двете страни не договорят друго“, обясни тя. Така търговецът не може едностранно да наложи връщане на сумата под формата на ваучер или чрез друг платежен инструмент.

С наближаването на коледните празници Руменова призова потребителите да не прибързват с онлайн поръчките. Тя препоръча да сравняват характеристиките на продуктите, да проверяват условията за отстъпки и предварително да се запознават с правилата за връщане.

„Много е важно да се уверим, че стоката не е менте, защото в много случаи именно тези [празнични] кампании се използват, за да се продават стоки, които не са оригинални, а се представят за такива“, предупреди Габриела Руменова.

Целия разговор гледайте във видеото.