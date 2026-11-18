Очакваме поредната ноемврийска аномалия с температури, далече над обичайните за края на годината. След кратки, локални валежи в ранните часове в Западна България, в четвъртък до ранния следобед ще е преобладаващо слънчево. По-късно ще се заоблачи - до полунощ и преди обяд в петък ще превали отново локално в отделни точки на Западна и Северна България. Последният работен ден за седмицата ще е преобладаващо слънчев.

В четвъртък и петък ще отбележим най-високите температури от настоящия топъл цикъл. За страната термометрите ще се движат със следобедни стойности между 15 и 20 градуса, до 22-23 градуса в югоизточните райони.



Кулминацията в температурите ще бъде съпроводена и от пикови стойности на вятъра. Поривите ще се усилят в по-късните часове в четвъртък и в петък ще достигат 60-70 километра в час. Най-ветровито ще е в Дунавската равнина и в областите по крайбрежието.

Почивните дни ще са приветливи, с временни увеличения на облачността. И в събота, и в неделя са възможни кратки, локални превалявания от дъжд в часовете привечер в западната половина на страната.

Спрямо предходните дни, температурите ще се понижат леко, но отново ще са по-високи от нормалните за месеца. Следобедният интервал ще е между 13 и 18 градуса в събота и от 11 до 16-17 в неделя.



