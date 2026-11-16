Мъгли ще затрудняват видимостта в части от страната през сутрешните часове. Най-засегнати ще бъдат районите по поречието на Дунав и голяма част от Горнотракийската низина, където преди обяд се очаква да се образуват мъгли. В останалите райони времето ще бъде сравнително топло за сезона, с максимални температури между 13 и 18 градуса.

През нощта от запад на изток на много места ще превали дъжд, но до сутринта валежите ще спрат. Облачността постепенно ще намалее, преди отново да се увеличи вечерта. Ще духа слаб, а в Източна България - до умерен западен-югозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса. В София термометрите ще показват около 5 градуса сутринта и до 13 - следобед.

В планините ще бъде ветровито, със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Преди обяд на отделни места са възможни слаби валежи. Температурите ще достигат около 9 градуса на 1200 метра надморска височина и 2 градуса на 2000 метра.

По Черноморието денят ще започне с повече облаци и локални превалявания, но постепенно времето ще се подобри и ще има слънчеви часове. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса, а на морската вода - 15. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще остане под обичайните стойности за месеца.

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