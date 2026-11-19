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Под 1800 сигнала за насилие над деца са регистрирани в България през миналата година, според доклада за мониторинг на прилагането на Координационния механизъм при насилие.
Това е с 275 по-малко спрямо предходната. Но зад тези числа стоят над 1000 сигнала за физическо насилие, 300 за сексуално посегателство и една тревожна закономерност – най-често насилникът е човек от най-бизкото обкръжение на детето. Темата коментира е изпълнителният директор на Института по социални дейности и практики Звездица Ковачева в ефира на „Социална мрежа”.
„Насилието над деца е част от нещо, с което се сблъскваме всеки ден. По-малкото сигнали не означава, че агресията е по-малко”, каза тя.
Експертът представи неофициални данни от Върховна касационна прокуратура от миналата година. Регистрираните престъпления срещу деца са 1944, но пострадали малолетни и непълнолетни лица в резултат на тези престъпления за същата година са 1968.
„Насилието се случва там, където децата би трябвало да се чувстват най-сигурни и защитени”, обясни Ковачева.
Тя коментира, че важен въпрос е защо децата не споделят, че са преживели агресия.
Експертът посочи, че проблемът със сексуалното посегателство върху децата винаги е бил на фокус, но прави впечатление, че обществото е непримиримо към такива престъпления.
Ковачева каза още, че насилието се случва както в семейството, така и в училище.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова