Под 1800 сигнала за насилие над деца са регистрирани в България през миналата година, според доклада за мониторинг на прилагането на Координационния механизъм при насилие.

Това е с 275 по-малко спрямо предходната. Но зад тези числа стоят над 1000 сигнала за физическо насилие, 300 за сексуално посегателство и една тревожна закономерност – най-често насилникът е човек от най-бизкото обкръжение на детето. Темата коментира е изпълнителният директор на Института по социални дейности и практики Звездица Ковачева в ефира на „Социална мрежа”.

„Насилието над деца е част от нещо, с което се сблъскваме всеки ден. По-малкото сигнали не означава, че агресията е по-малко”, каза тя.

Експертът представи неофициални данни от Върховна касационна прокуратура от миналата година. Регистрираните престъпления срещу деца са 1944, но пострадали малолетни и непълнолетни лица в резултат на тези престъпления за същата година са 1968.

„Насилието се случва там, където децата би трябвало да се чувстват най-сигурни и защитени”, обясни Ковачева.

Тя коментира, че важен въпрос е защо децата не споделят, че са преживели агресия.

Експертът посочи, че проблемът със сексуалното посегателство върху децата винаги е бил на фокус, но прави впечатление, че обществото е непримиримо към такива престъпления.

Ковачева каза още, че насилието се случва както в семейството, така и в училище.

Целия разговор гледайте във видеото.