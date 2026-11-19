Трима от българите, осъдени за най-голямата измама със социални помощи в историята на Великобритания, вече са депортирани, разкриха английски медии.

Галина Николова, Стоян Стоянов и Патриция Панева бяха депортирани, след като излежаха част от присъдите си за участие в измамата със социални помощи на стойност 53,9 млн. британски лири.

Въпреки мащаба на измамата, възстановените средства са малка част от заграбената сума. От имуществото и спестяванията на Галина Николова британските власти са успели да съберат 941 хиляди паунда. От Стоян Стоянов са конфискувани 8500 паунда, а от Патриция Панева – 99 хиляди паунда.

Припомняме, че схемата е действала в Северен Лондон. В склад на магазин били открити множество мобилни телефони и банкови карти, използвани за организиране на фиктивните кандидатури. Според разследването значителна част от средствата са достигнали до ромската махала в Сливен. Необичайното подобряване на жилищата в района привлякло вниманието на местните власти и довело до сигнал към британските служби.

Другите двама осъдени – Цветка Тодорова и Гюнеш Алиф, все още се намират във Великобритания. Тодорова трябва да възстанови 101 хиляди паунда, като досега е върнала едва 18 хиляди. По информация на британски медии тя отново получава социални помощи, след като не успяла да си намери работа.

Гюнеш Алиф продължава да изтърпява присъдата си от над 7 години. Той беше сочен за основен организатор на схемата и единственият от петимата, направил опит да избяга по време на съдебното производство, след като се върнал в Пловдив. Впоследствие Алиф беше екстрадиран във Великобритания.

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