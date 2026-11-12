Мъж на 56 години нанесе прободна рана на съпругата си в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е подала пострадалата 50-годишна жена, която обяснила, че след като ѝ е причинил травма на крака, мъжът е избягал.

Жената е прегледана в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, след което е освободена за домашно лечение, предава кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева.

По случая е образувано досъдебно производство.