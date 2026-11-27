Софийска градска прокуратура предаде на съд управител на строителна фирма за смъртта на работник, поразен от електрически ток.

Според обвинението на 13 юли 2024 г. на строителен обект в столичния район „Студентски“ - като управител на строителна фирма и в качеството му на изпълнител по сключен договор за строителство, обвиняемият е причинил смъртта на работник, който не е бил назначен на трудов договор. Инцидентът е станал заради немарливо изпълнение на задълженията по безопасност на строителния обект.

Обвиняемият е допуснал на работа пострадалия без да сключи трудов договор с него. Също така не е издал заповед за полагане на извънреден труд от работника на обекта за 13 юли 2024 г. Управителят на строителната фирма не е изготвил оценка на риска за длъжността „общ работник“, в която да е отчетен риска при работа с електрическа водна помпа и съответните мерки за предотвратяване на поражение от електрически ток.

Обвиняемият не е осигурил и прилагане на писмена инструкция за работа със съответната електрическа водна помпа. Не е изпълнил изискванията за безопасност на труд при експлоатация на електрически уредби и съоръжения. Той е допуснал необучено лице - пострадалия, да използва помпата при неправилно електрическо захранване, несъответстващо на изискванията за безопасност от поражение от ток при работа с потопяема помпа, като смъртта на работника е настъпила от поразяване с електрически ток при работа с електрическа водна помпа.

42-годишният обвиняем е неосъждан (реабилитиран), съобщават от СГП. Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.