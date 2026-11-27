Трус с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистриран рано тази сутрин в района на гръцкия остров Самос в Егейско море.

Според данните на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина земетресението е станало малко преди 5 часа тази сутрин. Епицентърът му е локализиран на 19 километра западно от селището Карловаси, на дълбочина 16,2 километра.

Няма информация за пострадали хора, разрушения или нанесени материални щети.