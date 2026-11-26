Снимка: БТА
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В София дори при оптимистичен сценарий линейка може да достигне до едва 22,6% от населението в рамките на осем минути – каквото е препоръчителното време при животозастрашаващо състояние. Какво показва картата на спешната помощ в България и може ли организацията на системата да спаси повече животи? Темата коментира преподавателят в катедра „Геопространствени системи и технологии“ на СУ и автор на изследването Доц. Леонид Тодоров в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Според него основният проблем е свързан с организацията на спешната помощ и местоположението, от което тръгват линейките. „В големите градове линейките тръгват от една локация, както и в малките. Голямата част от областните центрове се покриват в рамките на тези 8 минути време за достъп. Там проверих няколко пъти допълнително резултатите и наистина се оказа вярно”, обясни доц. Тодоров.
По думите му ситуацията в София обаче е различна. „Тръгвайки от Сточна гара, линейките могат да покрият много малка територия за 8 минути. Това е чисто организационен проблем”, подчерта той.
Изследването на доц. Тодоров вече е публикувано и предоставено на Министерството на труда и социалната политика.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Ивайла Маринова