Жена е с опасност за живота, след като е била блъсната от автомобил на пешеходна пътека във Велико Търново. При инцидента е пострадала и 17-годишната ѝ дъщеря, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА в града Марина Петрова.

Произшествието е станало около 18:30 ч. тази вечер. По първоначална информация лек автомобил е ударил двете пешеходки, докато пресичали.

Майката е настанена за лечение във Великотърновската болница с опасност за живота. Дъщеря ѝ е прегледана и освободена за домашно лечение.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.