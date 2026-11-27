Репортерът на NOVA Ясен Деянов беше на стадиона по време на срещата между "Левски" и "Олимпик" (Марсилия). Той заяви в Инетрювото в Новините на NOVA, че сигурността е липсвала.

"За разлика от много други футболни срещи в Европа, които сме отразявали на много по-стряскащи дестинации, стюарди имаше около и в стадиона, но никъде на възловите места в град Марсилия нямаше засилено полицейско присъствие", заяви той.

Униформените са влезли в 20-ата минута, когато "жени, деца и мъже бяха налагани и пребивани по най-варварския и жесток начин", каза журналистът.

Деянов обясни, че с българската група е имало служител на МВР, който пътувал с тях в самолета. "Минути преди кацането в Марсилия, през озвучителната система на самолета, той информира всички членове на делегацията как да се държат, какви места да избягват, какво да бъде тяхното поведение", допълни още той.

Спортният журналист каза още, че побоят е започнал с първия съдийски сигнал. Той посочи, че дори и да е имало провокации от българските фенове, това се е случило след агресията.

"Почетният ни консул в Марсилия, госпожа Мирей Мартен, каза, че твърдението на френските власти е, че е имало провокация, след което е последвал побоят. Това е невярно твърдение", беше категоричен журналистът.

Той посочи, че между двете агитки не е имало преди взаимоотношения.

"Много важно е, че по наша информация е имало наши сънародници, които вчера не са били ескортирани след края на двубоя. Имало е сбивания, сблъсъци, хора са ги чакали по ъглите в тесните улички. Все още има хора в болниците, които не получават нужната помощ от френските медицински лица", каза още Деянов.

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Целия разговор гледайте във видеото.