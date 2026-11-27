.Това не беше просто едно сбиване между две агитки. Ситуацията беше една целенасочена атака. Това заяви в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият евродепутат Асим Адемов, който е присъствал на срещата между „Левски” и „Олимпик”. Той се е завърнал у нас тази сутрин.

Според него нападението е било предварително нагласено. „Виждате с какви оръжия разполагат тези хора. Тези неща, които са в ръцете им, метални прътове, ножове, пожарогасители, какво ли не още, е изключено да бъдат внесени в деня на мача, защото имаше сериозни проверки”, каза той.

Той обясни, че е феновете на „Левски”, които са се намирали във VIP зоната просто са подкрепяли отбора си, пеели са песните и с нищо не са подразнили агитката на противниковия отбор. По думите му присъстващите представители на нашата страна са били „изключително културни, възпитани и интелигенти хора”.

„Аз съм втрещен от мащабите на нападението, защото десетки хора нахлуха в нашия сектор. Беше много плашещо”, коментира той. Адемов коментира, че вечерта преди мача е имало двама нападнати наши сънародници. „Хора, облечени в черни дрехи с качулки, са ги питали: „Вие от България ли сте? Защо сте тук?“. Докато те отговорят, са ги повалили на земята и са ги ритали доста сериозно”, допълни бившият евродепутат.

Той допълни, че сред нападателите е имало и фенове на гръцкия АЕК. „Двете агитки са в пряка връзка и имат приятелски отношения. Човек, който излита от Атина, за да отиде в Марсилия, не отива да гледа мача. Той отива предварително с нагласата, че се подготвя нещо, в което да участва и той”, смята мъжът.

Адемов отправи сериозни критики към организацията на сигурността на стадион „Велодром“. Според него охраната и френската полиция не са реагирали своевременно, за да предотвратят насилието срещу българските граждани. Бившият евродепутат изрази и притеснение за състоянието на тежко пострадалия български привърженик.

Според него случилото се в Марсилия е част от по-дълбок проблем с общественото напрежение и футболното хулиганство във Франция. Той смята, че ситуацията в града отдавна е изпусната от контрол и местните власти трябва да предприемат решителни действия. „Това, което стана вчера, нанесе огромна щета върху футболния клуб, имиджа на града и цяла Франция“, подчерта той.

Целия разговор гледайте във видеото.

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