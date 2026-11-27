Осъждам с най-голяма строгост насилието, което беше проявено вчера вечерта по време на мача на Лига Европа в Марсилия срещу фоновете на ФК „Левски – София”. Това заяви посланикът на Франция у нас Н.П. Мари Дюмулен пред журналисти.

"Изразяваме пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените. Съпричастни сме както към онези, на които екипите оказаха помощ на място, така и към по-сериозните случаи, при които, за съжаление, се наложи пострадалите да бъдат транспортирани до френски болници. Надяваме се и им пожелаваме бързо възстановяване", заяви посланикът.

"Още вчера френските власти осъдиха по най-строг начин нападението срещу българските фенове. Президентът Макрон е разговарял с премиера Румен Радев в рамките на Европейския съвет и го е уверил, че актовете на насилие срещу българските запалянковци няма да останат без последствия, каза още Дюмулен. Освен това министърът на вътрешните работи днес се изказа, за да осъди строго проявеното насилие и да призове да се осветлят максимално бързо обстоятелствата по това нападение, допълни още тя. Посланикът подчерта, че френската прокуратура е започнала две разследвания по случая.

Дюмулен беше категорична, че насилието и омразата нямат място на стадионите. Тя подчерта, че Франция и България са приятелски народи и добри партньори особено в сферата на сигурността. Също така изрази надежда, че ще преодолеем драматичните събития.

Посланикът обясни, че на този етап няма информация дали самоличността на нападателите е установена. Също така отбеляза, че всички доказателства ще бъдат предоставени на френското правосъдие.

„Този мач беше класифициран като потенциално труден. Но при положение, че няма предишни прецеденти със сблъсъци между двата клуба, нямаше причина да се смята, че ще се стигне до такова нападение”, обясни Дюмулен. Тя отбеляза, че въпреки това са били осигурени всички необходими мерки за охрана.

Дюмулен уточни, че сигурността във вътрешността на стадионите се осигурява от съответните футболни клубове. Това не означава, че полицията не е присъствала около стадиона в случаи на проблеми, допълни посланикът. Тя отбеляза, че мерките за сигурност са предприети в рамките на стадиона от самия персонал, който получил помощ от българските си колеги.

„Очевидно, че насилието започна от френска страна. Френската полиция влезе във вътрешността на стадиона, за да окаже подкрепа. Това позволи да се сложи край на насилието и продължението на футболната среща. Тези мерки позволиха и безопасната евакуация на футболните запалянкови”, обясни още посланикът.

„Преди нападението е имало подтикване към расова омраза”, каза Дюмулен и допълни, че точно това е обект на едното разследване. Второто е за умишлено насилие при утежняващо вината обстоятелства, „проявени от запалянковците на ФК „Марсилия”, допълни тя.

Всяко насилие е неприемливо, независимо от това кой е извършител и кой е жертва. Мари Дюмулен

"Като френски гражданин не съм горда от това, което вчера се случи в Марсилия", сподели посланикът.

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