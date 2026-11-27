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В последния работен ден на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка“ са пиар експертът Ива Екимова, икономистът Николай Филибев и журналистът Божидар Русев. Първата тема, която обсъдиха, бяха шокиращите събития от четвъртък вечер, когато ултраси на френския „Олимпик“ Марсилия нападнаха фенове на българския „Левски“.
След това гостите коментираха кризата с „Топлофикация София“. Оказва се, че 95% от мрежата около ТЕЦ „София-Изток“ не е ремонтирана от половин век.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Георги Иванов