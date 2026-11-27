Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев предприе конкретни действия след нападението над български граждани в Марсилия, като поиска спешен разговор с френския си колега Лоран Нунес и изиска пълната информация по случая.

„Поисках спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес. Причината е ясна – искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна”, съобщи Демерджиев във Facebook.

Вътрешният министър обяви още, че е изискал абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, както и през задграничния представител на МВР във Франция.