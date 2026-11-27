Международната федерация по футбол (ФИФА) стана жертва на кибератака, при която е осъществен неразрешен достъп до поверителна лична и служебна информация.

Отговорност за атаката пое хакерската група Handsome Boy Hacking Club, която твърди, че е придобила над 12 гигабайта информация от системите на организацията. Според източници, цитирани от различни медии, това представлява по-малко от 0,1% от всички данни, съхранявани от световната футболна централа.

‼️ FIFA has confirmed that hackers broke into its systems and accessed personal and business information. A new group calling itself Handsome Boy Hacking Club claims it took more than 12GB from FIFA's Microsoft environment, including identity and immigration documents, and dumped it on a cybercrime forum after failing to extort FIFA. FIFA calls it a "limited set" of data. It has not said what was taken, whose data it is, or whether the group's claims are true. — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 26, 2026

По предварителна информация хакерите са се представяли за служители на организацията, за да получат достъп до документи, съдържащи лични и имиграционни данни, информация за ръководството, финансови отчети, правна документация и вътрешни управленски материали. На 19 ноември групата публикува в социалната мрежа X екранна снимка на файлове, за които се предполага, че принадлежат на ФИФА.

Според медийни публикации сред откраднатите материали няма документи, свързани с противоречивото предложение FIFA Forward Enterprise, което беше отхвърлено след тазгодишното Световно първенство. „ФИФА може да потвърди, че е станала жертва на престъпна кибератака, довела до неразрешен достъп до ограничен набор от лична и бизнес информация“, заяви говорител на организацията.

От футболната централа уточниха, че работят в тясно сътрудничество с компетентните власти, включително правоохранителните органи. „ФИФА осъжда най-категорично незаконното придобиване и публикуване на информация, особено на лични данни. Такива действия представляват сериозно и неприемливо нарушение на правото на личен живот и могат да имат значителни последствия за засегнатите лица“, посочиха още от организацията.