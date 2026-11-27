Парламентът ще продължи днес с гласуването на промените в данъчните закони, които са обвързани с Бюджет 2027.

Вчера след заседание, продължило над 14 часа, бяха приети данъчни облекчения за родители и за хора с увреждания. Беше гласувано данък сгради да бъде повишен с 30%, а освен това бяха одобрени въвеждането на акциз за мощните автомобили и забраната за търговия с домашна ракия.

За днес остава да бъде вдигнат прагът за регистрация на фирмите по ДДС от 60 000 на 75 000 евро.