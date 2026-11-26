Интернет пространството и международните платформи правят невъзможно пълното ограничаване на рекламното съдържание за хазарт, особено когато то идва от чуждестранни и нелицензирани оператори. Това коментираха пред NOVA експерти и представители на хазартния бранш във връзка с промените в Закона за хазарта.

Според представителите на сектора ограниченията за легалните оператори могат да създадат конкурентно предимство за сивия сектор и да доведат до отлив на финансиране от спорта.

От „Прогресивна България“ уточниха, че ще се търси баланс при прилагането на новите правила, включително по отношение на телевизионното излъчване на спортни събития и рекламните елементи, които се виждат по време на състезанията.

Здравко Марков от формацията коментира, че част от рекламните банери са дигитално наложени и зависят от изискванията на организаторите и спонсорите.

„Това е дигитално наложено, то е изискване на спонсора, ако е разрешено по закон“, обясни той.

От хазартния сектор предупредиха, че ограниченията могат да засегнат финансирането на спортни клубове и състезания. Според председателят на Асоциацията на игралната индустрия Ангел Ирибозов компаниите от бранша осигуряват сериозна част от средствата за спорта.

„В края на краищата бетинг компаниите финансират спорта сериозно. Това е единственият източник за финансиране на спорта. За съжаление държавата се отдръпна. Само популистки ходове не биха били добри за икономиката“, заяви той.

Според бранша ограниченията може да се окажат предимство за сивия сектор в бизнеса. Легалните компании ще ограничат дейността си.

Юристът Александър Попов, бивш директор на дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“ в НАП, предупреди и за възможни последици върху заетостта.

„Точно в този момент ли сме готови да оставим една немалка част от нашето общество без работа, защото това ще се случи? Част от услугите ще бъдат пренасочени към дружества в чужбина, а част от хората, които са по-ниско квалифицирани, просто ще останат извън пазара на труда“, коментира Попов.

Според конституционалиста и член на СЕМ Симона Велева, така заложените промени за пълна забрана на хазарта не са ефективно решение, тъй като подобна мярка може да измести рекламното съдържание към слабо регулираното интернет пространство и чуждестранните платформи.

„Похвални са усилията на правителството и на почти цялата опозиция за ограничаване на вредното влияние на хазарта върху населението и най-вече върху подрастващите. Този път тези промени трябва да се направят много прецизно , за да не ощетят на първо място спорта и на следващо място медиите, които разчитат на една вече доста ограничена и лимитирана реклама по отношение на хазарта“, заяви Велева.

Промените в Закона за хазарта предстои да бъдат гласувани окончателно от депутатите в пленарната зала.