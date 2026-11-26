Над 288 000 евро, открити в банков сейф на бившия главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина Красимир Томов, ще бъдат отнети окончателно в полза на държавата. Това съобщиха от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Върховният касационен съд не е допуснал до касационно разглеждане жалбата на Томов срещу решението за конфискация на средствата. Така отнемането на сумата в размер на 288 031,01 евро (563 339,70 лева) става окончателно. Определението е влязло в сила на 19 ноември.

Случаят датира от 2018 г., когато специализираната прокуратура разследваше предполагаема корупционна схема при издаването на удостоверения за български произход. Тогава обвинения за корупция и длъжностни престъпления бяха повдигнати на Красимир Томов и на бившия председател на агенцията Петър Харалампиев.

Според държавното обвинение двамата са получавали подкупи срещу издаването на документи, удостоверяващи български произход. В хода на разследването в банкова касета на Томов бяха открити значителни суми в различни валути - евро, щатски долари, британски лири и левове. Същевременно тогавашният главен секретар на агенцията беше декларирал едва 25 350 лева спестявания и 36 000 лева доходи от трудови възнаграждения.