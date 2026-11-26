Русия контролира родното им място, но не и желанието им да учат. Според приблизителни оценки 600 хиляди деца продължават да живеят в окупираните територии на Украйна. Много от тях са принудени да посещават руски училища. В същото време десетки хиляди рискуват много, за да продължат да получават украинско образование онлайн. Зад екраните стоят учители в изгнание, които правят всичко възможно, за да съхранят езика, историята и идентичността на своите ученици. Репортаж на „Дойче Веле”.

Учителката Свитлана Плясецка казва, че сутрините ѝ изглеждат по същия начин, както преди да напусне дома си – град в Херсонска област, окупиран през юни 2022 г. Тя обаче продължава да преподава онлайн на същите ученици. Сред тях са и деца, които не са успели да избягат и тайно посещават уроците ѝ. „Децата искат да завършат всичките 12 класа и да получат пълноценно свидетелство за средно образование. Как можем да спрем тогава? Трябва да продължим да работим, защото трябва да образоваме децата си”, каза тя.

За тези ученици продължаването на обучението в украинско училище е огромен риск – могат да бъдат отнети от родителите си или дори задържани. Благодарение на Свитлана получаваме рядката възможност да разговаряме директно с 14-годишна ученичка, която все още живее под окупация. Ще я наричаме Ирина – променили сме името и гласа ѝ, за да запазим самоличността ѝ в тайна. Тя разказва за пропагандните видеа, които ѝ показват в руското училище, което е принудена да посещава. В едно от тях украинци молят да станат част от Русия. „Има много дийпфейкове и често можеш да разбереш, че са създадени с изкуствен интелект. Но те си мислят, че нашето поколение не разбира какво представляват. Пропаганда има навсякъде”, споделя живеещата под окупация ученичка.

Тя разказва, че историята също се пренаписва. „Казват ни, че Крим им е принадлежал и че там изобщо не е имало украинци. Руснаците просто са предали тази територия, но тя по никакъв начин не е била украинска”, казва тя.

Но Ирина не вярва на тази пропаганда. След като посещава задължителното руско училище, тя използва VPN, за да продължи обучението си в украинското. Тези ученици са избягали от окупирания град Енергодар и са потърсили спасение в близкия град Запорожие, който все още е под украински контрол. И те имат съученици, които се включват в часовете от окупирания си роден град. „Виждам, че той иска да учи, че има желание да се развива. Това вдъхновява, знаете ли, и затова продължаваш да работиш за тези деца. Има и ученици, които не могат да се включат. Понякога няма ток, друг път причината е различна. Затова публикуваме задачите онлайн”, споделя учителката Наталия Гах.

Запорожие все още е град на фронтовата линия. В далечината от време на време се чуват взривове. Но учениците в класовете, които посетихме, сякаш не се смущават от заплахата. Животът тук им позволява – на тях, учителите и родителите им – да останат близо до дома, от който са били принудени да избягат. Именно украинското образование продължава да дава сили и на Ирина, която живее в окупираната Херсонска област.

„Проблемите в окупираните територии не изглеждат толкова големи, когато осъзнаваш, че все още си в собствената си страна. Усещането, че продължаваш да си свързан с родината си, тази връзка – често именно тя помага. Може да имаш чувството, че това вече не е твоят дом, но когато всичко в сърцето и душата ти остава украинско, това не те пречупва – напротив, помага ти да се задържиш на повърхността. Не бива да забравяш откъде си и кой си. И именно защото си украинец, продължаваш да живееш в Украйна, независимо от всичко”, добавя Ирина.