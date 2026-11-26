„Демократична България” предлага законопроект, с който държавата да инвестира 1000 евро за всяко новородено българско дете в негова лична инвестиционна сметка. Тези пари, в рамките на 60 години, растат на световните пазари, те са наследяеми, неприкосновени, обясни депутатът Йордан Иванов.

За период от 60 години номиналният размер от тези 1000 евро с растежът им ще бъде над 300 хиляди евро, без да се добавят допълнителни средства от родители или работодатели, завиха от формацията.

Иванов заяви, че това ще струва на бюджета малко над 50 милиона евро, което се равнява на 0,09% от публичните разходи.

Той допълни, че от формацията искат държавата да създаде мобилно приложение, за да може родителите да следят какво се случват с тези пари. Средства могат да се добавят от родители, роднини и работодатели.

„Доходността за 60 години, каквото и да се случва със световните пазари, ще бъде гарантирана. Това са средства, които на първо място ще отговорят на предизвикателствата на българската пенсионна система, които предстоят в идните десетилетия. На второ място, това са средства за най-трудния период в живота на един човек, а именно този след 60 години”, каза още Иванов.

Иванов заяви, че в българските банки има безпрецедентен размер на спестявания - над 50 милиарда евро.”Едновременно с това ние сме нацията в Европа с най-ниска инвестиционна култура и с най-ниска култура на животозастраховане. Непосредственият ефект от приемането на този закон е повишаване именно на инвестиционната и спестовната култура на българските граждани, което би повишило качеството им на живот”, допълни той.

Депутатът каза, че от „Демократична България” ще търсят подкрепа от всички политически сили.

Иванов каза, че такъв модел има в САЩ, Германия, Гърция и Израел.

Според законопроекта тези пари ще се инвестират в борсови индексни фондови на развити капиталови пазари, каза депутатът Владислав Панев. Средствата ще бъдат инвестирани от Управителен съвет с представители от Министерството на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор. Те могат да изберат и фонд Мениджър, който е един от най-големите в Европейския съюз.

Парите ще могат да бъдат използвани когато лицето навърши 60-годишна възраст. Но ако се случи нещо непредвидено, то ще може да използва парите и по-рано.

Иванов обясни, че Божидар Божанов е направил сайт, който онагледява тази идея - https://badeshte.com.