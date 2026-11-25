Народното събрание прие промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са свързани с европейските изисквания за акциите, както и с нови правила за дружествата с променлив капитал, чиито дялове се търгуват на платформи за колективно финансиране. Те ще бъдат вписвани и водени в Централния регистър на ценни книжа, пише БНР .

Основната новост е, че акционерните дружества, които все още не се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия, ще въведат структура с акции с право на повече гласове, преди да поискат допускане до търговия на такава система. На практика това означава, че основателят на компанията може да притежава акции, които му дават повече гласове в общото събрание, отколкото акциите на новите инвеститори. Така дружеството може да привлече външен капитал, без неговите създатели автоматично да изгубят решаващото си влияние върху управлението. Решението за въвеждане на тази структура трябва да бъде взето от общото събрание с мнозинство от най-малко две трети от представените акции от всеки клас.

Новите правила предвиждат и гаранции за акционерите с по-малко права на глас. При определени решения, за които законът или уставът изискват квалифицирано мнозинство, то ще се изчислява едновременно спрямо подадените гласове и броя на представените акции. Това изискване не се отнася до решенията за назначаване и освобождаване на членове на управителните и контролните органи, както и до оперативните решения на тези органи. Дружествата ще трябва да разкриват информация за различните класове акции, правата и ограниченията към тях, както и за притежателите на акции с повече гласове, които контролират над 5% от гласовете.

Промените са свързани с Директива на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2024 г. Тя е част от европейския пакет „Listing Act“, чиято цел е да улесни достъпа на компаниите до капиталовите пазари и да направи листването на борсата по-привлекателно, особено за малките и средните предприятия. На 8 октомври 2024 г. Съветът на ЕС официално прие директивата, като посочи, че много предприемачи се въздържат от излизане на пазара заради опасенията, че ще загубят контрола върху бизнеса си след привличането на нови акционери. Европейските правила трябва да бъдат въведени в националното законодателство до 5 декември 2026 г.

Очакваният ефект е повече възможности за финансиране на български компании, включително иновативни и бързоразвиващи се предприятия, които досега са избягвали капиталовия пазар заради риска да загубят управленския контрол. Това обаче не означава автоматично повече инвестиции - резултатът ще зависи и от интереса на инвеститорите, прозрачността на дружествата и доверието в защитата на техните права.