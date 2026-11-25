Мъж се е самозапалил в центъра на Варшава, в района на президентския дворец. Инцидентът е станал около 17:00 часа местно време на улица „Краковске Пшедмешче“, в близост до Министерството на културата, съобщава обществената TVP.

Служители на Службата за държавна охрана (SOP), които охраняват района, са реагирали незабавно. Те са потушили пламъците и са оказали първа помощ на пострадалия, след което са повикали медицински екипи и пожарната.

„Служителите на SOP, виждайки горящия човек, незабавно реагираха, потушиха пламъците и му оказаха помощ. Уведомихме и съответните служби - спешна медицинска помощ и пожарната. След това предадохме пострадалия на екипите“, съобщи говорителят на службата полковник Богуслав Пьорковски.

Мъжът е бил откаран с линейка в болница. Той е бил в съзнание и е контактувал с медицинските екипи. Пострадалият е настанен в интензивно отделение. Причините и мотивите за действията му засега не са известни.