Русия засилва конфронтацията със Запада на европейска територия и в Космоса. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред Бундестага, като предупреди, че Москва има амбиции, които надхвърлят войната в Украйна.

Изказването му дойде по време на дебатите за държавния бюджет. Мерц защити плановете на правителството за увеличаване на разходите за отбрана с 30% и отпускането на 11,6 млрд. евро военна помощ за Киев през 2027 г., съобщава The Financial Times.

„Русия знае точно какво иска и иска повече от Украйна“, заяви канцлерът пред депутатите. Той посочи, че Москва засилва действията си в Балтийския регион, Полша и Черно море, както и в Космоса.

Дори тук, в собствената ни страна, включително с цената на човешки животи Фридрих Мерц

В понеделник германското правителство заяви, че приема сериозно разузнавателни данни от западни съюзници, според които Русия може да изстреля ядрено оръжие в Космоса още през следващия месец.

Предупреждението идва на фона на отслабващата подкрепа сред германците за военната помощ за Украйна. Според проучване на фондация „Кьорбер“ 46% от анкетираните подкрепят предоставянето на такава помощ. Миналата година делът им е бил 59%.

В същото време повече от 80% от германците определят Русия като заплаха. Две трети от анкетираните обаче са против Германия да поеме водеща роля в европейската отбрана.

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом Германия измести САЩ като най-голям финансов и военен донор на Украйна. Правителството на Мерц започна и мащабна програма за превъоръжаване след години на недостатъчни инвестиции в армията.

Канцлерът си постави за цел Бундесверът да се превърне в „най-голямата конвенционална армия в Европа“. Той прие и предложението на Франция за разговори относно разширяването на френския ядрен чадър на фона на несигурността около американските ангажименти към европейската сигурност.

На този фон Берлин настоява за осигуряване на многогодишно финансиране за Украйна в следващия бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Според източници, запознати с дискусиите, подобен ангажимент би засилил позициите на Европа в бъдещите преговори със САЩ, Русия и Украйна.

Именно тази решимост ни позволява да гледаме с предпазлив оптимизъм към постигането на мир – истински мир Фридрих Мерц

Седмица след срещата в Берлин на представители на 40 държави от т.нар. „Коалиция на желаещите“ Мерц изрази предпазлив оптимизъм за напредък към мирно споразумение. В разговорите участваха и Джаред Къшнър, зет на американския президент, и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф.