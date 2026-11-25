Собственикът и главен редактор на близката до Сръбската прогресивна партия (СПП) медия „Информер“ Драган Й. Вучичевич беше задържан сутринта на 25 ноември в Белград, пише сръбската редакция на „Би Би Си”.

Новината за задържането му беше публикувана първо от „Информер“, а впоследствие беше съобщена и от Александър Вучич, председател на опозиционната парламентарна група „Сърбия побеждава“.

Телевизия N1 съобщи, че Вучичевич е задържан по разпореждане на Втората основна прокуратура в Белград.

По време на изказване в парламента Вучич заяви, че „Вучичевич е арестуван единствено заради журналистическата си работа“. Думите му предизвикаха бурни аплодисменти от депутатите от управляващото мнозинство на Студентската листа. „Това ми говори достатъчно с какви идиоти си имаме работа“, заяви Вучич.

Някои депутати от Студентската листа упрекнаха председателя на парламента Александър Чупич, че не е реагирал на обидата.

В продължение на години телевизията, сайтът и вестникът „Информер“ бяха сред основните медийни защитници на доскорошното управление.

След парламентарните избори на 25 октомври и смяната на властта Регулаторният орган за електронни медии (РЕМ) започна да налага санкции на „Информер“ за излъчваното телевизионно съдържание.

Санкции срещу „Информер“

На 16 ноември РЕМ наложи на телевизия „Информер“ 15-минутна забрана за излъчване на предаванията „Инфо утро“ и „Сръбски дневник“.

Регулаторът забрани на медията да излъчва реклами в продължение на седем дни заради нарушаване на предизборната тишина в специалното предаване „Колеж“.

В началото на ноември РЕМ вече беше забранил излъчването на предаването „Колегиум“ за 25 дни, както и рекламите за пет дни.

Между 10 септември и 25 октомври 2026 г. „Информер“ е нарушил Кодекса на сръбските журналисти 209 пъти, показва мониторинг на Съвета по печата.

През втората половина на 2024 г. медията е извършила 1314 нарушения в общо 805 публикации, сочи последният доклад на организацията.

След началото на антиправителствените и антикорупционните протести, предизвикани от срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, „Информер“ публикуваше имената и снимките на студенти, придружени от обидни квалификации.

Студентските протести и блокади бяха определяни като „опит за цветна революция и предизвикване на гражданска война“.

В предаванията на телевизията студентите и противниците на СПП често бяха наричани с обидни определения, включително „усташи“. Критиците на медията от своя страна я наричат „медийна отрова“. В края на март 2025 г. студенти организираха многочасов протест пред сградата на „Информер“ в Белград.