Земетресение с магнитуд 2,6 е регистрирано в района на Смолян в 10:27 ч. днес, 25 ноември. Епицентърът на труса бил на 11,6 километра североизточно от града, сочат данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ–БАН).

Точните координати на земетресението са 41,65° северна ширина и 24,8° източна дължина, на 168 километра от София. В радиус до 30 километра попадат още Чепеларе, Лъки, Баните, Мадан и Рудозем.

От института уточняват, че параметрите са получени чрез автоматичен анализ и при постъпване на нови данни са възможни промени в координатите и магнитуда.