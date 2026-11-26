Ретро влакове с парни локомотиви ще зарадват почитателите на железопътния транспорт по случай предстоящите коледно-новогодишни празници. Тематично украсените композиции ще се движат по маршрутите София - Перник - София и Горна Оряховица - Велико Търново - Горна Оряховица. Към съставите от парен локомотив и четири пътнически вагона ще бъде включен и един ретро вагон от композицията "Витоша Експрес". Своите места в празничните влакове са запазили Дядо Коледа и Снежанка, които са подготвили подаръци за всички пътници.

На 12 декември коледният влак от София за Перник ще бъде начело с легендарната парна машина № 46.03, известна като Баба Меца. Часът на заминаване от Централна гара София е 09:50 ч. с пристигане в Перник в 11:53 ч. Преди отпътуването наобратно всички желаещи ще имат достатъчно време да разгледат ретро вагона от елитната композиция на бившия държавен глава Тодор Живков, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на Перник. Влакът заминава за София в 15:00 ч., като ще направи спиране на метростанция Горна Баня и ще пристигне в столицата в 16:29 ч.

На 19 декември коледният влак с парен локомотив № 16.27 ще пътува от Горна Оряховица за Велико Търново. Пътуващите с него ще имат възможността да се насладят на красивите пейзажи от гледна точка, която единствено влакът може да им предложи, докато преминава край поречието на река Янтра и през двата тунела под сградите на града. По разписание празничната композиция ще замине от гарата в Горна Оряховица в 09:30 ч. и ще пристигне във Велико Търново в 09:50 ч. По време на престоя в старата столица на България всички желаещи ще разполагат с достатъчно време да разгледат ретро вагона от „Витоша Експрес“, където Дядо Коледа и Снежанка ще раздават подаръци за малки и големи. Отпътуването наобратно от Велико Търново е в 11:15 ч. с пристигане в Горна Оряховица в 11:35 ч.

Цените на двупосочните билети са с включено запазено място. По маршрута София - Перник - София те са на стойност 42 евро за възрастни и 27 евро за деца до 10 години. От Горна Оряховица за Велико Търново редовният билет е 18 евро, а стойността на детския е 12 евро.

Билети за Коледните влакове могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн на https://bileti.bdz.bg/.