Хакери са проникнали в Cloud One - основната облачна платформа на Военновъздушните сили на САЩ. Пробивът може да е застрашил сигурността на чувствителна военна информация, включително данни за личния състав, логистиката и оперативните дейности, съобщава The Guardian.

Нарушението в сигурността е било установено през последния месец по време на обновяване на системите. Атаката е довела до прекъсвания в работата на платформата. Засега не е установено кои стоят зад проникването, колко голям е обхватът му и дали са били откраднати данни.

От американските Военновъздушни сили заявиха, че не коментират състоянието на сигурността, уязвимостите или оперативния статус на конкретни мрежи и системи. Оттам допълниха, че постоянно предприемат мерки за защита на информацията и военните си способности.

Cloud One е създадена като централен център за информационните технологии на Военновъздушните сили. Платформата обработва данни за военнослужещите, възнагражденията, логистиката и поддръжката на техниката. За функционирането ѝ се използват облачни услуги на Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet.

Системата има и военно оперативно приложение. Чрез нея се поддържат командването и управлението, както и системата TICMS, която проследява и управлява наличностите от боеприпаси на повече от 200 места по света.

Случаят е поредният от серия кибератаки срещу американски държавни институции. През последните месеци бяха съобщени пробиви в системи на Федералното бюро за разследване (ФБР), Министерството на вътрешната сигурност, Министерството на финансите и две разузнавателни агенции.