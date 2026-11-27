Да, ние също имаме вина за състоянието на бюджета и дефицита, но сегашното правителство има пълно мнозинство и вместо да го намалява, го разширява. Ние управлявахме в сложни коалиции и понякога се взимаха популистки решения. Това заяви в предаването "Ревизия" по Нова Нюз депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Той коментира първо предложението на Европейската комисия България да се превърне в първата държава в еврозоната, която получава глоба по процедурата по свръхдефицит. Крайното решение предстои и ще се вземе от групата на финансовите министри.

Какво точно ни каза ЕК?

"EK не ни каза нищо повече от това, което си знаем - публичните ни финанси не вървят добре. Не е проблем дори само дефицитът, а че няма реформи. Това значи, че растежът в дългосрочен план няма да върви добре. Сега растем благодарение на потреблението, но това е проблем. Имаме и дефицит по текущата сметка - ядем и пием повече, отколкото можем да си позволим."

Според депутатът глобата се отнася за бюджетът, който се изпълнява в момента и който бе гласуван от "Прогресивна България".

"Доколкото чета става дума за бюджет 2026 г. Но глобата не е проблемът, не ме притеснява. Това може да подейства и дисциплиниращо, тук реформи се правят, когато ножът опре до кокала. Когато всичко е наред раздаваме парите и няма ищах за реформи. Може би това ще бъде за добро."

В същото време България живее в дефицит от години, дори когато управляващи - под една или друга форма - бяха и партиите "демократична България" и "Продължаваме промяната". Ще признае ли днешната опозиция вина:

"Отговорността, която носим за бюджети от последната година е и наша. Тя се дължи на сложните коалиционни формати, понякога трудни, но вината е ясна. Много често аз съм гласувал против някои от мерките на нашите мерки, популистки мерки. Вина имаме, тя е обща. Но сега са по-големи дефицитите."

Все пак, казва Панев, сега ситуацията е различна:

"Не всички са го правили, преди 2019 година сме били на излишък. Не сме правили ние същото, дефицитите бяха в норма, икономиката растеше. Носим отговорност, но сегашното правителство има комфорта на пълно мнозинство."

Какво предлага "Демократична България" по отношение на заплати и администрацията:

"Ние смятаме, че трябва да се намали администрацията, да стане по-работеща. Тези 5000 души, които се водят само на хартия, трябва да са много повече и в държавата, и в държавните предприятия. Ако се запази бюджетът, то при по-малко хора - ще има по-високи заплати."

В днешния ден бяха приети и т.нар. данъчни закони. Какво се прие?

"Фундаментално е, че бяха приети ръстове на данъчните приходи с 2 млрд. евро. Единственото, което се прие от нас беше намаляването на данък нов имот за млади семейства с 23%. Това са над 1300 евро на година. Млади семейства са тези с брак до 30 години и двамата членове на семейството. Другите ни предложения бяха отхвърлени."

Споделената вина

Дами и господа, случва се - България има шанс да бъде първа в еврозоната. Да се превърне в първата страна от еврозоната, получила глоба по процедурата по свръхдефицит. И то - в едва първата си година на членство! Какъв успех само!

Успех, за който можем да благодарим на всички правителства и парламенти, обитавали властта през последните шест години. Дефицитите бяха нормализирани в годините след КОВИД - напълно ненужно, напълно погрешно и напълно безсмислено. Защо? През 2018 и 2019 г. хазната завършва на излишък. ЕК определя траекторията като благоразумна. 2020 и 2021 г. - КОВИД годините, вече живеем на заем от бъдещето, но има и реален спад на икономиката от 4,4% - дефицитът е оправдан. Но, дами и господа, през 2022 г. България регистрира икономически растеж от 4% и заедно с него - дефицит. Защо? Същото важи за 2023, 2024, 2025, 2026 г. Защо? Ние не просто живеем в условията на растеж и дефицит, но този дефицит и постоянно расте. Защо?

На макроезик това означава, че дефицитът е станал от кризисен и временен в структурен и постоянен. Е, какво от това? Чия е вината?

Вината е, дами и господа, на всички. И под всички нямам предвид само политиците. Имам предвид всички нас, всички, които го допуснахме. Всички, които уж искаме по-малко разходи, и всички, които в същото време искаме разходите, които ни засягат лично, да бъдат постоянно увеличавани. Всички, които уж искаме здрави публични финанси, докато все опитваме да откъснем малко повече за себе си от държавното общо. Всички бяхме и всички сме виновни.

Демокрацията е избор. А изборът винаги идва с отговорността. Сега се налага да я понесем.