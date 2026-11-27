Естествено, осъждаме насилието във Франция, но по неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност. Това коментира пред журналисти в парламента съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Заедно със съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов те говориха за нападението над фенове на „Левски” в Марсилия, участието на България в новия заем за Украйна и промените в данъчните закони, призовавайки президента Илияна Йотова да не обнародва текстовете, с които се удвояват глобите.

За атаката в Марсилия и благодарностите на Радев

Мирчев посочи, че агитките на „Олимпик” (Марсилия) са известни със своята бруталност. „След като са пострадали фенове на Левски, не разбираме поради каква причина ръководството въобще е излязло на терена – трябва да се иска в момента служебна загуба за Олимпик Марсилия, служебна победа за Левски”, каза той.

Мирчев разкритикува и позицията на министър-председателя след разговора му с френския президент. „На трето място, не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Вчера излезе позиция на премиера Радев, в която той благодари на Еманюел Макрон за гарантираната сигурност на стадиона. Няма гарантирана сигурност и трябва да кажем, че това, което се случи във Франция, е шокиращо”, подчерта депутатът.

За заема за Украйна и американските визи

Мирчев определи като „лицемерие” действията на премиера Румен Радев и по отношение на заема за Украйна. „Говориха доста време как нямало една стотинка, един евроцент да отиде в Украйна. Когато европейците ни дават пари по кохезионните фондове, ние много искаме да ги вземем тези милиарди, но когато трябва да се гарантира един малък заем за Украйна, ние се правим на ощипани моми. От януари месец е ясно, че има военна и невоенна част. Обаче тук е за вътрешна консумация, защото като дойде фактурата, там никой не отбелязва за какво е фактурата, нито Радев ще ги разписва – дават се парите и темата приключва. Тоест България участва в този заем и Радев не трябва да си лъже тука избирателите”, заяви Мирчев, като сравни случая и с тежкото изявление на Министерския съвет за премахването на американските визи, което по думите му също не се е случило.

На въпрос колко пари ще даде България по заема за Украйна, той отговори категорично, че страната ни няма да плаща средства. „България няма да дава никакви пари. Тука става дума за гаранции за заем. Парите по тоя заем най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи и тука общо става дума за няколко милиона евро. България до момента е взела над 6 милиарда евро от Украйна за покупка на оръжие. Така че България нищо няма да даде по тоя заем, това са спекулации, но не разбирам защо Радев си лъже избирателите в България”, каза Мирчев.

За данъчните закони, удвоените глоби и призива към Йотова

По темата за данъчните промени Божидар Божанов заяви, че редица данъчни закони предвиждат нови данъци – например върху ваучерите – и вдигане на данъчни ставки, което по думите му е в разрез с предизборните обещания на „Прогресивна България”, че никакви данъци няма да се вдигат.

Според него обаче вчера в парламента е започнало и удвояване на глобите във всички данъчни закони, което ще продължи и днес. „Ние се противопоставихме остро на това, имахме предложения те да бъдат превалутирани, а не удвоени, но управляващите – настойчиво, арогантно на моменти – отхвърлиха това и всъщност нарушиха принципа, който действа в Закона за еврото за всички търговци, че не може просто да замениш лев с евро, а трябва да го промениш по курс”, обясни Божанов.

Той отправи призив към президента Илияна Йотова да не подписва законите с увеличените глоби и да не ги пуска към Държавен вестник. „Ние ще изпратим писмо до президента Йотова с аргументи защо този тип вдигане на глоби – без никаква оценка, без никакви разчети, просто така на око – е абсолютно безобразие, противоречи на законодателния процес, за да бъде върнато тук в парламента и да не бъде прието отново. А пък ако тя все пак продължи да действа заедно с нейното мнозинство, ще се обърнем и към Конституционния съд”, предупреди Божанов.

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