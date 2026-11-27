Договорените средства по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. достигат 97% от общия ѝ финансов ресурс, който надхвърля 3,3 млрд. евро. Това стана ясно по време на годишното информационно събитие на програмата, организирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Световната банка в София.

„Постигнахме 97% договаряне, което значи, че инвестираме над 3 млрд. евро в развитието на регионите“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие Десислава Георгиева. Следващата важна задача е договорените средства да се превърнат в реално изпълнени проекти и видими резултати за хората.

Акцент във форума бяха концепциите за интегрирани териториални инвестиции, които обединяват общини, болници, университети и граждански организации около общи проекти. Сред най-мащабните е инициативата за нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион. Тя обхваща 18 общини в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, а общата стойност на проектите е 102,2 млн. евро. Основен елемент е изграждането на детската болница „Света Анастасия“ в Бургас на стойност 61,3 млн. евро. Предвидени са още модерно оборудване, телемедицина, електронна платформа за обмен на здравна информация, обновяване на педиатрични отделения и мобилни медицински екипи.

Снимка: МРРБ

Други проекти предвиждат подобряване на диагностиката и достъпа до здравни услуги в Северозападния и Югозападния район. Концепцията „Стратегия Единно здраве“ обединява 10 общини и 27 партньори с бюджет около 25,3 млн. евро. Включени са мобилни кабинети за профилактика, телемедицински връзки и апаратура за диагностика на сърдечносъдови и онкологични заболявания. В Югозападния район са планирани инвестиции за 36,5 млн. евро в болнична инфраструктура, мобилни медицински кабинети и дефибрилатори. Същевременно концепцията „Брегове на съвремието“ предвижда инвестиции за над 41 млн. евро в култура, спорт и градска среда в Габрово и Пловдив, включително обновяване на кино „Космос“, Дома на хумора и сатирата и пространства край реките Янтра и Марица.