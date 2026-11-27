Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разшири пакета от дентални услуги за пълнолетните пациенти. От 1 ноември 2026 г. здравноосигурените над 18-годишна възраст могат да се възползват от четири вместо от досегашните три лечебни дейности в рамките на календарната година. Допълнителната процедура може да бъде поставяне на пломба или изваждане на зъб.

Какво покрива НЗОК за възрастните?

Освен четирите лечебни дейности пълнолетните пациенти с непрекъснати здравноосигурителни права имат право на един обстоен годишен преглед със снемане на зъбен статус, за който не се налага доплащане. За бременните жени е предвиден и допълнителен преглед.

При поставяне на пломба с химичен композит пациентът доплаща 2,05 евро. Толкова струва и доплащането при изваждане на постоянен зъб с упойка.

Какви стоматологични услуги се полагат на децата?

За здравноосигурените под 18-годишна възраст Здравната каса финансира един обстоен преглед и четири лечебни дейности годишно. В рамките на този пакет могат да бъдат извършени до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Поставянето на пломба с химичен композит, както и изваждането на млечен или постоянен зъб с упойка са без доплащане от страна на пациента. При лечение на пулпит или периодонтит на млечен зъб се заплащат 2,40 евро, а при постоянен зъб – 3,07 евро.

Какво покрива Касата при поставяне на зъбни протези?

Пациентите с цялостно обеззъбяване на горната и/или долната челюст имат право на дейности по възстановяване на дъвкателната функция чрез поставяне на цели плакови протези за период от четири години. В пакета са включени и контролни прегледи до два месеца след поставянето им, като за тези дейности не се изисква доплащане.

Отделно НЗОК заплаща по 31,06 евро за изработването на медицинското изделие – горна или долна цяла плакова зъбна протеза.

Какво се заплаща при по-сложни хирургични интервенции?

Здравната каса покрива и специализирана хирургична дентална помощ както за възрастни, така и за деца. Обстойният специализиран преглед е без доплащане, но при част от интервенциите пациентите участват в покриването на разходите.

При пълнолетните разрез на тъканите (инцизия), включително с упойка, е с доплащане от 3,83 евро, а изваждането на дълбоко счупен или разрушен зъб с анестезия – 6,90 евро. За последващ контролен преглед се заплащат 0,41 евро. При децата сумите са съответно 1,53 евро за инцизия, 2,56 евро за изваждане на дълбоко счупен или разрушен зъб и 0,41 евро за контролен преглед след интервенцията.

Неизползваните процедури изгарят в края на годината

Важно е пациентите да знаят, че полагащите им се стоматологични услуги могат да бъдат използвани единствено в рамките на съответната календарна година. Ако част от процедурите не бъдат извършени до 31 декември, те не могат да бъдат прехвърлени за следващата година.

Кога се налага да плащаме допълнително?

Пациентите заплащат допълнително, когато предпочетат материали, методи на лечение или средства, които не са включени в пакета на НЗОК. За собствена сметка е и продължаването на лечението след изчерпване на полагащия се годишен брой дейности, както и извършването на процедури извън финансираните от Касата.

Задължителна ли е синята здравноосигурителна книжка?

За да се възползват от услугите по линия на НЗОК, пациентите трябва да докажат здравноосигурителните си права и да представят валидна здравноосигурителна книжка или притурка към нея пред избрания стоматолог.

За разлика от общопрактикуващите лекари, при зъболекарите няма изискване за постоянен избор и регистрация. Всеки здравноосигурен гражданин може да посещава различни стоматолози за отделните процедури, стига те да имат сключен договор с НЗОК. Няма и териториални ограничения - пациентите могат да получат дентална помощ, финансирана от Здравната каса, във всяко населено място в страната, независимо от адресната си регистрация.