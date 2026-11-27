Единадесет български граждани са пострадали при инцидентите на стадиона в Марсилия по време на мача между „Олимпик” (Марсилия) и „Левски”, но към момента няма информация за наш сънародник, който да остава в болница. Това съобщи в ефира на „Здравей, България” по NOVA генералният консул на България в Лион Надя Ванева.

„Това, което знаем към момента, е, че са пострадали 11 български граждани, като на шест от тях е оказано съдействие на място и медицинска помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в различни болнични заведения на територията на Марсилия. Към момента имаме информация, че в болница няма нито един български гражданин. Пак казваме – към момента”, заяви Ванева.

На въпрос за информацията на NOVA за тежко пострадал българин във Франция, генералният консул уточни, че такъв сигнал в дипломатическата мисия не е получаван. „Появява се такава информация, но при нас сигнал не е постъпил. Всеки един сигнал се записва – търсят ни както български граждани, които са на място в Марсилия, така и техни близки от България. Всеки един сигнал е бил проверен, нямаме информация за тежко пострадал. Ако някой разполага, моля да се свърже с нас и да ни информира”, призова тя.

Постоянна връзка с пострадалите

Надя Ванева подчерта, че консулството е в непрекъснат контакт с българите, потърсили помощ през нощта. „В постоянен контакт цяла нощ сме с български граждани, които са потърсили нашето съдействие. Лично аз съм разговаряла с всеки един – къде се намира, какво се е случило, какъв вид транспорт предвижда, за да напусне територията на страната. Абсолютно един по един случаите са следени лично от мен и в личен контакт със съответния гражданин”, каза тя.

Няма официална информация за задържани българи

По думите на генералния консул няма данни за задържани наши сънародници за безредиците. „Официално от френската полиция отпреди около час няма задържани български граждани. Снощи късно получихме информация от български граждани, които се свързаха с нас, които знаят за задържани, но официална информация нямаме”, обясни Ванева.

Тя разказа за един случай на задържан българин, който обаче е бил по административен ред. „Имахме информация за български гражданин, който е задържан, но това е административна мярка заради това, че е бил в нетрезво състояние. Група от 19 човека, които се свързаха с нас, бяха на място в полицейското управление, оказахме логистично съдействие с превод с френските полицаи на място и българският гражданин беше освободен и групата би трябвало вече да пътува за България”, посочи консулът.

Позицията към френските власти

Ванева припомни, че въпросът вече е поставен и на най-високо ниво, след като премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, и изрази очакванията на българските власти за пълно разследване.

„Особено тревожни са обстоятелствата, при които български граждани са подложени на нападения, и то на територията на спортно съоръжение, където сигурността на всички присъстващи следва да бъде гарантирана. Очакваме от компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около случилото се, да се установят отговорните лица и да се предприемат необходимите действия в съответствие със закона”, заяви Надя Ванева.

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