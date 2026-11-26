Отливът на доверие към правителството е естествен процес, който се наблюдава при всяка власт, а не непременно знак за пропукване в управлението. Това коментира социологът от „Тренд“ Евелина Славкова в „Интервюто в Новините на NOVA“. Според проучване на агенцията, направено по поръчка на „24 часа“, шест месеца след началото на управлението 35% от българите одобряват кабинета, докато 65% не го подкрепят.

По думите ѝ правителството е дошло на власт с безпрецедентна подкрепа и високи очаквания, но избирателите на „Прогресивна България“ имат различни представи за това какви мерки трябва да бъдат предприети. „Все някой някъде усеща недоволство към това, което се случва. Така че това бих казала, че е съвсем естествен процес“, обясни социологът.

Славкова открои и поскъпването на живота като основен проблем за около две трети от българското общество. „Това е проблем за две трети от българското общество и не е проблем на това правителство. То беше проблем и на предходното“, уточни Славкова.

Според данните 26% от анкетираните подкрепят провеждането на предсрочни парламентарни избори, като сред тях преобладават избиратели на опозиционните партии. В същото време 50% предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява. Славкова обясни това с натрупаната умора от честите избори и политическата нестабилност. „Имаме обществено недоволство по отношение на действията на правителството, но в същото време хората не са стигнали до някакъв предел, защото казват: "по-добре управлявайте, защото ако влезем отново в политическа криза, това няма да доведе до решенията, които очакваме“, коментира тя.

Според Евелина Славкова недоволството не се прелива към опозиционните формации, които засега не успяват да се утвърдят като водеща алтернатива на „Прогресивна България“. „Тези хора по-скоро отиват в „няма да гласувам“, обобщи тя.

Цялото интервю гледайте във видеото.