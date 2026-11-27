Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
-
Спортни новини (27.11.2026 - късна)
-
Таланти без край: Исус Ангелов и неговият акордеон, с който не се разделя
-
Палки, бомби и ракети: Защо се стигна до ексцесиите по време на мача между "Левски" и "Олимпик" (Марсилия)
-
„Непознатите земи”: Южен Китай - екзотика, дракони и ароматни чаени листа
-
Какви санкции заплашват Олимпик (Марсилия)
-
Проф. Илин Савов предупреди, че фалшивите аудио- и видеозаписи на конкретни личности ще стават все по-чести
-
Никола Цолов седми в квалификацията преди Гран При на Катар във Формула 2
След нападението над българските фенове на „Левски” в по време на мача срещу „Олимпик” – Марсилия пред френското посолство у нас се организира протест. Призивът се разпространи в социалните мрежи.
Периметърът около посолството беше отцепен, на място имаше екипи на Жандармерията и полицията, линейка и пожарен автомобил.
Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
Полицията проверяваше хората в района, паркираните коли пред посолството бяха преместени с репатриращ автомобил.
Видео: Мартин Керефейски, NOVA
Феновете започнаха да се събират пред посолството около 20:00 ч. Те скандираха „Убийци“, „Няма да простим, няма да забравим“ и носеха шалове и тениски на „Левски“.
Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
Видео: Стоян Нешев, NOVA
Исканията на протестиращите са незабавно установяване на извършителите, санкции за френския отбор, включително потенциална дисквалификация, и обезщетение за пострадалите българи.
До провокации или агресия не се стигна.
Демонстрацията не е съгласувана със Столичната община.
ВСИЧКО ЗА СБЛЪСЪЦИТЕ В МАРСИЛИЯ С ФЕНОВЕ НА "ЛЕВСКИ" ВИЖТЕ ТУК