След нападението над българските фенове на „Левски” в по време на мача срещу „Олимпик” – Марсилия пред френското посолство у нас се организира протест. Призивът се разпространи в социалните мрежи.

Периметърът около посолството беше отцепен, на място имаше екипи на Жандармерията и полицията, линейка и пожарен автомобил.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Полицията проверяваше хората в района, паркираните коли пред посолството бяха преместени с репатриращ автомобил.

Видео: Мартин Керефейски, NOVA

Феновете започнаха да се събират пред посолството около 20:00 ч. Те скандираха „Убийци“, „Няма да простим, няма да забравим“ и носеха шалове и тениски на „Левски“.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Видео: Стоян Нешев, NOVA

Исканията на протестиращите са незабавно установяване на извършителите, санкции за френския отбор, включително потенциална дисквалификация, и обезщетение за пострадалите българи.

До провокации или агресия не се стигна.

Демонстрацията не е съгласувана със Столичната община.

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