Президентът на Беларус Александър Лукашенко постави под съмнение един от основните исторически аргументи, с които руският президент Владимир Путин обосновава претенциите на Москва към украински територии. В интервю за френското списание „Льо Поен“ Лукашенко сравни руските твърдения с хипотетични претенции на Монголия към територии на Русия, съобщава CNN.

Путин многократно е заявявал, че Украйна трябва да бъде част от Русия, тъй като Киев е бил център на средновековната държава Киевска Рус. Историци и изследователи отдавна оспорват подобна интерпретация на миналото, определяйки я като опит за пренаписване на историята.

В интервюто, публикувано в сряда, Лукашенко също изрази съмнения в тази логика.

„Да се твърди, че украинските земи са били руски от древни времена... Е, ако се задълбочим в историята, руските земи някога са били монголо-татарски. Помните ли? Тогава според тази логика на кого трябва да бъде дадена цяла Русия – на Монголия?“, заяви беларуският президент.

Въпреки това в останалата част от разговора Лукашенко до голяма степен подкрепи позициите на Москва и повтори неверни твърдения на Кремъл за войната в Украйна. Той заяви, че според него Путин разбира слабостите на историческия си аргумент, като го определи като „проницателен и умен политик“.

Лукашенко подчерта и близките си отношения с руския президент. Двамата се познавали отдавна и общували свободно, без формалности.