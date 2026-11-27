Какъв е основният извод за нагласите на българите от последното изследване на „Тренд”? Данните на социолозите сочат, че половината от българите предпочитат правителството да продължи да управлява.

„Няколко неща трябва да бъдат отбелязани. Първото е от гледна точка на подкрепата към основните институции. Ако погледнем от птичи поглед, ще видим една постепенна ерозия в положителните оценки от началото на този мандат”, коментира Димитър Ганев от „Тренд”.

„Аз няколко пъти съм цитирал неписания закон в България: на власт ли си, подкрепата ти пада. Няма изключение в това отношение. Така че и правителството на Радев не прави изключение в това”, коментира социологът.

По думите му последният месец няма динамика в това отношение – около 35% положителни оценки за правителството.

„В рамките на тези 6 месеца, откакто е встъпило в длъжност, говорим за постепенна ерозия. Няма събитие или някакъв момент, в който да има срив на подкрепата. Това, което се вижда също така от гледна точка на електоралната подкрепа, е, че президентските избори все пак са дали някакъв ефект. Длъжен съм да уточня предварително, че все пак трябва да видим данните от следващите проучвания, за да констатираме дали тази промяна е трайна, или е по-скоро конюнктурна”, заяви социологът.

Изследването на „Тренд” сочи още 65% неодобрение за работата на парламента.

„Традиционно оценката за работата на парламента е най-ниска в сравнение с всички останали институции. Все пак парламентът е някаква еманация на политическия елит. Никой не припознава парламента като свой. Имам предвид никой от партийните симпатизанти на различните партии”, обясни социологът. През последните години обаче е имало и моменти когато подкрепата за парламента е била под 10%, уточни Ганев.

„Имаше общо взето рестартиране на доверието и към правителството, и към парламента след изборите от 19 април. Започна от доста по-високи нива, но и тогава отрицателните оценки превишаваха положителните. И както при правителството, така и при парламента сега в момента се наблюдава постепенна ерозия”, каза Ганев.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа" и е посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

"Местните избори ще са решаващи за държавната власт", смятат политолози

Зимните месеци са най-критичният период за всяко управление заради по-високите разходи на домакинствата и риска от засилване на общественото недоволство. Това коментира политологът проф. Стойчо Стойчев. „Обикновено ефектите се усещат през януари, февруари и март, когато има най-много хора, които се чувстват с намалена покупателна способност и са изправени пред трудности. Тези месеци са най-критични за едно управление. Ако има нещо, което да отключи поводи за недоволство, би могло да доведе до натиск“, посочи той. По думите му обаче не е задължително протестите да доведат до оставка на кабинета.

Христо Господинов от инициативнич комитет на президента Илияна Йотова обърна внимание и на необходимостта от по-добра комуникация от страна на управляващите, които трябва ясно да обясняват какво могат да решат и в какви срокове. Той подчерта, че местните избори през октомври 2027 г. ще бъдат решаващи за дългосрочната устойчивост на „Прогресивна България“. „Ако успеят да направят пробиви в местната власт, това ще им даде достатъчно сериозна основа и опора за следващите изборни битки. Ако не успеят, сме виждали подобен пример с НДСВ, чийто електорален спад продължи след неуспеха на местните избори през 2003 г.“, коментира той. По думите му на местно ниво ще има значение не само партийната подкрепа, но и отношенията с бизнеса и местните политически фактори.

Според Господинов на България са необходими „модерни кметове, които имат визия за своите общини“, а не местни управници, зависими от определени бизнес интереси.

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