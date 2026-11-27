Европейският съвет приключи през нощта без решение за седемгодишния бюджет на ЕС. Днес разговорите няма да продължат, потвърди германският канцлер Фридрих Мерц. Следващото заседание започва на 17 декември.

„Не постигнахме споразумение. По отношение на общия обем на бюджета някои държави членки поискаха допълнителни съкращения. Повечето се противопоставиха на по-нататъшни съкращения. Тази среща беше необходима стъпка в процеса. Това е процес на преговори. Нормално е различните страни да започнат да подчертават и да отбелязват своята изходна позиция. Всички знаят, че не можем да подведем Европа и че ни е необходим нов бюджет от 1 януари 2028 г. За да постигнем това, трябва да стигнем до окончателно споразумение до края на тази година, а за целта всички трябва да работят”, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Седемте държави, които настояват за по-малък европейски бюджет, отказаха да участват в следващите преговори в малки групи, организирани от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Австрия обясни, че след два кръга разговори групата е преценила, че този формат няма да я доближи до решение. Според европейски дипломати седемте са видели в подхода на Коща опит да бъдат разделени.

Разривът между Берлин и Париж се задълбочи. Фридрих Мерц поиска още съкращения в проекта на Коща за бюджет от 1,78 трилиона евро и настоя Германия да запази отстъпката от вноската си. Еманюел Макрон предупреди, че Европа допуска стратегическа грешка, като пренебрегва препоръките за конкурентоспособност в докладите на Драги и Лета. Той даде да се разбере, че няма да приеме сделка на всяка цена.

България участва в последната среща в малък формат заедно с Литва, Малта и Словения. Австрия пропусна този кръг. Според европейски дипломати Коща може да представи нов компромисен проект още следващата седмица. Мерц все още се надява на споразумение до края на годината, въпреки че позициите остават далеч една от друга.